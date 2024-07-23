12 Yaşındaki Sporcu Dünya Birincisi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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12 Yaşındaki Sporcu Dünya Birincisi Olmayı Hedefliyor

Bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Kütahyalı sporcu Galip Berkan Aslantekin, dünya birincisi olmayı hedefliyor. Aslantekin, hocası Ayşegül Korun'u geçerek dünya şampiyonu olmak istiyor. Aslantekin, dövüş sporlarını öğrenmeye karar vermesinin sebebi olarak kendini savunmak amacıyla dövüş sporlarını araştırdığını ve Ayşegül Korun ile tanıştığını belirtti. Aslantekin, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini ve bunun için çalıştığını ifade etti. Ayşegül Korun ise Berkay'ın başarılarından motive olduğunu ve birlikte Avrupa'da olimpiyatlarda birincilikler hedeflediklerini söyledi.

23.07.2024 15:33
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Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Kütahyalı sporcu Galip Berkan Aslantekin, 1997 yılında gençler kategorisinde dünya 3'üncülüğü bulunan hocası Ayşegül Korun'u geçerek dünya birincisi olmayı hedefliyor.

Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasına erkeklerde 33 kiloda bronz madalya kazanan 12 yaşındaki Aslantekin, önce Türkiye, sonra Avrupa ve ardından da dünya şampiyonu olmak istiyor.

Mahallede arkadaşlarıyla top oynadığı esnada çıkan kavgada iki kişi tarafından dövülen Aslantekin, kendini savunmak üzere dövüş sporlarını öğrenmeye karar verdi.

Tesadüfen broşürünü gördüğü tekvando antrenörü Ayşegül Korun'la, annesiyle birlikte iletişime geçen Aslantekin, yaklaşık 2 yıl önce kursa başladı.

Kütahya'daki özel bir spor salonunda çalışmalarını sürdüren Aslantekin gazetecilere, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında derece aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Aslantekin, şunları kaydetti:

"Mahalledeki kavgamdan sonra kendimi savunmam gerektiğini düşündüm. Bunun için de dövüş sporlarını araştırdım ve birçok şampiyonluğu olan Ayşegül hocamın broşürünü gördüm. Hocamla iletişime geçerek tekvandoya başladım ve 2 yıldır da sürdürüyorum. Katıldığım ilk Türkiye Şampiyonasında birinci olamadığım için üzüldüm tabi. Kilomda 264 kişi vardı ve çok zorlu bir mücadeleydi. Ama yine de üstesinden gelerek derece alabildim."

"Birinci olup hocamı geçmek istiyorum"

Hedeflerine ilişkin de bilgiler veren Aslantekin, "Antrenörüm Ayşegül hocam, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada birçok şampiyonlukları olan biri. Benim hedefim de hocamı geçerek, Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda birinci olmak. Bunu gerçekten çok istiyorum ve bunun için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Galip Berkay'ın antrenörü ve aynı zamanda tekvandoda 16 Türkiye, 2 Balkan, 1 Avrupa şampiyonluğu ile ve bir de dünya 3'üncülüğü bulunan Ayşegül Korun da birikimlerini geç yeteneklere aktarmak için antrenörlük yaptığını belirtti.

Berkay ile her sabah 5 kilometre koşu ile güne başladıklarını ve günde 2 antrenman yaptıklarını anlatan Korun, "Benim şampiyonluklarım Berkay'ı motive ediyor. Başarılarımı örnek alarak azimle çalışması beni de çok mutlu ediyor. İnşallah bu süreç böyle devam ettikçe Avrupa'da olimpiyatlarda birincilikler hedefliyoruz. Berkay beni örnek aldığı için işi biraz zor ama inşallah bu başarıları birlikte elde edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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