12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk

20.08.2025 21:56  Güncelleme: 22:16
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi Kadıköy'de 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Uzun yıllar aradan sonra Şampiyonlar Ligi Play-Off sahnesine çıkan Fenerbahçe'nin stadında 12 yıl sonra Devler Ligi müziği çalındı. Son olarak 4 bin 374 gün önce Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmişti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü temsilcilerinden biri olan Benfica ile karşı karşı karşıya geldi.

12 YIL SONRA BİR İLK

Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan müsabakada 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off maçıyla birlikte Kadıköy'de 12 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu marşa büyük bir coşkuyla eşlik etti.

EN SON 4 BİN 374 GÜN ÖNCE

Temsilcimiz en son 4 bin 374 gün önce Devler Ligi'nde Kadıköy'de Arsenal ile karşılaşmış ve Devler Ligi müziğini taraftarlarına dinletmişti. Sarı-lacivertliler bu maçı 3-0 kaybetmişti.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe'nin Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak. Bu karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül:
    Dk 60 oldu hakemler'de Fenerbahçe'ye hiç yardımcı olmuyor. 1 0 Yanıtla
  • Oğuz:
    Sen çok mutlu olmamış gibi duruyorsun son dakika haber 0 0 Yanıtla
