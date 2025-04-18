İngiliz devi Manchester United forması giyen Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçen Lyon maçında gelen 5. gol sonrası adeta kendinden geçti.
Bu maça da yedek kulübesinde başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, 120+1'de Maguire'ın attığı golle adeta kendinden geçti.
Gol sonrası kameralar Manchester United yedek kulübesine dönerken, Altay Bayındır ve arkadaşlarının sevinci görülmeye değerdi.
Son Dakika › Spor › 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti - Son Dakika
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