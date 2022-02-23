120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı - Son Dakika
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120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı

23.02.2022 17:19
120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı

Okul Sporları yarışmaları kapsamında yapılan küçükler ve yıldızlar yüzme il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları yarışmaları kapsamında yapılan küçükler ve yıldızlar yüzme il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları kapsamında Küçükler ve Yıldızlar Yüzme il birinciliği Düzce Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bulunan Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Yüzme il Birinciliği müsabakalarına 120 sporcu katıldı. Sporcular Serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama stillerinde yarıştılar.

Dereceye giren sporculara ödülleri beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Altunsoy, Düzce'de incelemelerde bulundu Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Altunsoy, Düzce'de incelemelerde bulundu Çocuklar artık emin ellerde Çocuklar artık emin ellerde

gençlik, Yüzme, Düzce, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı - Son Dakika


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