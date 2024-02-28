127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu - Son Dakika
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Spor

127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu

Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.

28.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:35
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Miles Myerscough-Harris isimli fotoğrafçının 127 yıllık bir kamerayla çektiği futbol maçı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 100 yıllık bir film ve 127 yıllık bir kamerayla çekilen görüntüler yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu
127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu

İsveç, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: çekilen fotoğrafı görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. 10 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 127 yıllık kamerayla çekilen futbol maçının görüntüleri viral oldu - Son Dakika
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