1299 Bilecik Spor\'dan Hazırlık Maçı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden 1299 Bilecik Spor Kulübü, bir hazırlık maçı daha yaptı.

Bilecik'te a takım ve alt yapıdaki birçok kategoride şampiyonluklar yaşayan ve başarıdan başarıya koşan 1299 Bilecik Spor Kulübü 2014-2015 yaş grubu takımı yeni sezon önce bir hazırlık maçı yaptı. Bursa'nın İnegöl ilçe temsilcisi Alanyurtspor ile Alanyurt Sahası'nda yapılan maçın kazananı dostluk oldu. İki takım oyancıları centilmence geçen müsabaka sonrası birbirlerini tebrik ederken, bir de hatıra fotoğrafı çekindiler.