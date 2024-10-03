1299 Bilecik Spor Kulübü'nde Başkan Değişti - Son Dakika
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1299 Bilecik Spor Kulübü'nde Başkan Değişti

1299 Bilecik Spor Kulübü\'nde Başkan Değişti

1299 Bilecik Spor Kulübü'nün kongresinde yeni başkan Muhammet Okur oldu. Hedefler belirlendi.

03.10.2024 14:22
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Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecik Spor Kulübünün olağan kongresinde kulübün başkanı değişti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1299 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz günlerde olağan kongreye gitti. Kongrede mevcut başkan Ahmet Topçu yeniden aday olmazken, seçime tek liste halinde giren Muhammet Okur yeni başkan oldu. As Başkan Mehmet Turan, Başkan Yardımcılıkları görevini ise Gültekin Teyran ve Murat Gür üstlenirken, Genel Sekreterliğe ise Ömer Alaca getirildi. Çiçeği burnunda başkan Okur, bu görevi kendisine layık gören herkese teşekkür ederek, "Amacımız 2024-2025 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig mütevazı bir bütçe ile iyi bir takım yapmak. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturarak ligde iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bizler spor seven insanlar olarak tüm yönetici arkadaşlarımızla birlikte takımımız lige renk katacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Politika, bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1299 Bilecik Spor Kulübü'nde Başkan Değişti - Son Dakika

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