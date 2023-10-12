İlk yarıya damga vurdu! Livakoviç, olmasa maç farka gidebilirdi

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeledeye damga vuran isim ise yaptığı net kurtarışlarla Hırvat kaleci Dominik Livakovic oldu.

2. DAKİKADA BARIŞ ALPER'E GEÇİT VERMEDİ

Maçın henüz ilk dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kalesinde devleşen Livakovic, gole izin vermedi.

KEREM VURDU AMA KORNER

9. dakikada gole yaklaştık. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla buluşan Barış Alper ceza sahası dışındaki Kerem'e pası verdi. Kerem'in şutunu Dominik Livakovic kornere yolladı.

YİNE LIVAKOVIÇ

13. dakikada bir kez daha Kerem ile gole çok yaklaştık. Uğurcan'ın uzun pasında Kerem savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı ancak Livakovic şutu kurtardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN ŞAHANE GOL

30. dakikada Salih Özcan'ın uzun pasına hareketlenen Barış Alper, Livakovic'i önde görüp aşırtmayı yolladı ve top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.