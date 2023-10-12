A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeledeye damga vuran isim ise yaptığı net kurtarışlarla Hırvat kaleci Dominik Livakovic oldu.
Maçın henüz ilk dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda kalesinde devleşen Livakovic, gole izin vermedi.
9. dakikada gole yaklaştık. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla buluşan Barış Alper ceza sahası dışındaki Kerem'e pası verdi. Kerem'in şutunu Dominik Livakovic kornere yolladı.
13. dakikada bir kez daha Kerem ile gole çok yaklaştık. Uğurcan'ın uzun pasında Kerem savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı ancak Livakovic şutu kurtardı.
30. dakikada Salih Özcan'ın uzun pasına hareketlenen Barış Alper, Livakovic'i önde görüp aşırtmayı yolladı ve top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › İlk yarıya damga vurdu! Livakoviç, olmasa maç farka gidebilirdi - Son Dakika