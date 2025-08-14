13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul\'da!

Bu yıl 13.'sü düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7-20 yaş aralığında 210 sporcunun katıldığı yarışlarda genç yelkenciler, dalgalara ve zorlu hava şartlarına karşı mücadele verdi.

Eker Süt Ürünleri'nin ana sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapıldı. Sporcular, üç gün boyunca hem disiplin hem de ekip ruhunu ön plana çıkaran performanslar sergiledi. 2013'ten bu yana gerçekleştirilen Olympos Regatta, 2024'te yeni formatıyla İstanbul'da büyük bir yelken festivaline dönüştü. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de yelken tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi yaşattı.

"Yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik"

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Olympos Regatta'yı bu sene 2. defa İstanbul'da organize ettik. Daha öncesinde 10 sene boyunca Moda'dan Trilye'ye giden bir yat yarışı rotasıydı; ancak Eker olarak yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik, o yüzden bir hafta sonu etkinliğinden 1 hafta süren bir yelken şenliğine dönüştü. Burada 1 hafta boyunca arka arkaya J70, optimist, hareketli salma ve lazer gibi pek çok farklı kategoride yarış yapıldı. İstanbul'un en sert rüzgarlarının olduğu bir Ağustos ayındayız, tabii bu da sporcular için çok daha heyecanlı, rekabetli ve aynı zamanda da zor bir yarış temposu. İnşallah bütün katılımcılar memnun kalır, keyifli bir hafta olur ve daha fazla sporcu yelkenle hayatlarına devam eder" dedi. Eker, özellikle çocukların erken yaşta yelkene başlamasının bu spor dalı için büyük bir önem taşıdığına değinerek, "Yelkene erken yaşta başlamak çok farklı bir deneyim. Çünkü rüzgarı okumak, denizi anlamak ve denizciliğe alışmak için çok önemli. Her spor dalında olduğu gibi yelkende de yıllar içerisinde kilometre yaptıkça ve denizle haşır neşir oldukça daha da başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bütün ebeveynlere çocukları eğer yelken sporuyla tanıştırmak istiyorlarsa olabildiğince erken, 5-6 yaşlarında başlatmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Melis Bayka: "Yelken, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor"

Eker Kadın Takımı yarışçılarından Melis Bayka, yelken sporunun kişinin bütün hayatını etkileyen ve özellikle karar alma mekanizmalarını olumlu yönde geliştiren bir spor dalı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Olympos Regatta boyunca çok keyifli yarışlar yaptık. Bugün de Eker Kadın Takımı olarak genç yelkenci arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. 1 hafta boyunca full yelken yaptığımız çok güzel bir hafta, çok güzel bir organizasyon oldu. Genç yelkencilerle bir arada olmak ve onlara kendi deneyimlerimizi aktarabilmek için çok keyifli, umarım daha niceleri olur. Ben yelkenle olan ilişkinin genç yaşta kurulması gerektiğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren yelkenle, denizle ve rüzgarla buluşsunlar. Yelken özellikle problem çözmeyi, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor. Aynı zamanda taktik ve yüksek fiziksel performans da gerektiriyor. Hızlı düşünme, hızlı karar alabilme ve risk yönetimini de çok genç yaşta öğreten bir spor. O yüzden gençlere bunun içinde yer almalarını öneririm. Yelken sporu çok uzun yıllar boyunca devam eden ve çok farklı yaş gruplarında icra edilebilen bir spor. Eminim ki yelken yapabilen bir insan hayatta da çok daha sakin, zor anları yönetebilen ve hayattan keyif alabilen biri haline geliyor." - İSTANBUL