13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul'da!

13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul\'da!
14.08.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç yelkencilerin mücadele ettiği Olympos Regatta, 210 sporcuyla İstanbul'da başarıyla gerçekleşti.

Bu yıl 13.'sü düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7-20 yaş aralığında 210 sporcunun katıldığı yarışlarda genç yelkenciler, dalgalara ve zorlu hava şartlarına karşı mücadele verdi.

Eker Süt Ürünleri'nin ana sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapıldı. Sporcular, üç gün boyunca hem disiplin hem de ekip ruhunu ön plana çıkaran performanslar sergiledi. 2013'ten bu yana gerçekleştirilen Olympos Regatta, 2024'te yeni formatıyla İstanbul'da büyük bir yelken festivaline dönüştü. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de yelken tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi yaşattı.

"Yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik"

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Olympos Regatta'yı bu sene 2. defa İstanbul'da organize ettik. Daha öncesinde 10 sene boyunca Moda'dan Trilye'ye giden bir yat yarışı rotasıydı; ancak Eker olarak yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik, o yüzden bir hafta sonu etkinliğinden 1 hafta süren bir yelken şenliğine dönüştü. Burada 1 hafta boyunca arka arkaya J70, optimist, hareketli salma ve lazer gibi pek çok farklı kategoride yarış yapıldı. İstanbul'un en sert rüzgarlarının olduğu bir Ağustos ayındayız, tabii bu da sporcular için çok daha heyecanlı, rekabetli ve aynı zamanda da zor bir yarış temposu. İnşallah bütün katılımcılar memnun kalır, keyifli bir hafta olur ve daha fazla sporcu yelkenle hayatlarına devam eder" dedi. Eker, özellikle çocukların erken yaşta yelkene başlamasının bu spor dalı için büyük bir önem taşıdığına değinerek, "Yelkene erken yaşta başlamak çok farklı bir deneyim. Çünkü rüzgarı okumak, denizi anlamak ve denizciliğe alışmak için çok önemli. Her spor dalında olduğu gibi yelkende de yıllar içerisinde kilometre yaptıkça ve denizle haşır neşir oldukça daha da başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla ben bütün ebeveynlere çocukları eğer yelken sporuyla tanıştırmak istiyorlarsa olabildiğince erken, 5-6 yaşlarında başlatmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Melis Bayka: "Yelken, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor"

Eker Kadın Takımı yarışçılarından Melis Bayka, yelken sporunun kişinin bütün hayatını etkileyen ve özellikle karar alma mekanizmalarını olumlu yönde geliştiren bir spor dalı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Olympos Regatta boyunca çok keyifli yarışlar yaptık. Bugün de Eker Kadın Takımı olarak genç yelkenci arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. 1 hafta boyunca full yelken yaptığımız çok güzel bir hafta, çok güzel bir organizasyon oldu. Genç yelkencilerle bir arada olmak ve onlara kendi deneyimlerimizi aktarabilmek için çok keyifli, umarım daha niceleri olur. Ben yelkenle olan ilişkinin genç yaşta kurulması gerektiğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren yelkenle, denizle ve rüzgarla buluşsunlar. Yelken özellikle problem çözmeyi, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor. Aynı zamanda taktik ve yüksek fiziksel performans da gerektiriyor. Hızlı düşünme, hızlı karar alabilme ve risk yönetimini de çok genç yaşta öğreten bir spor. O yüzden gençlere bunun içinde yer almalarını öneririm. Yelken sporu çok uzun yıllar boyunca devam eden ve çok farklı yaş gruplarında icra edilebilen bir spor. Eminim ki yelken yapabilen bir insan hayatta da çok daha sakin, zor anları yönetebilen ve hayattan keyif alabilen biri haline geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Marmara Yelken Kulübü, Hava Durumu, Eker Süt, istanbul, Etkinlik, Yaşam, Tayk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:31:16. #7.11#
SON DAKİKA: 13. Olympos Regatta Yelken Festivali İstanbul'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.