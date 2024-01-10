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13 Yaşındaki Eymen İbolar, Türkiye Şampiyonluğu Kazandı - Son Dakika
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13 Yaşındaki Eymen İbolar, Türkiye Şampiyonluğu Kazandı

Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu kazanan 13 yaşındaki Eymen İbolar, milli takıma seçilerek yeni şampiyonluklara kulaç atmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzme kursuna başlayan İbolar, performans gruplarında çalışmaya başladıktan sonra çeşitli dereceler elde etti ve Türkiye şampiyonalarına katıldı. Geçen ay İstanbul'da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve bir bronz madalya kazanan İbolar, milli takımda yer almak ve uluslararası organizasyonlarda da başarılar elde etmek istiyor.

13 Yaşındaki Eymen İbolar, Türkiye Şampiyonluğu Kazandı
10.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:14
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Tekirdağ'da küçük yaşta başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu kazanan 13 yaşındaki Eymen İbolar, milli takıma seçilerek yeni şampiyonluklara kulaç atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eymen İbolar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme kursuna başladı. Antrenörü Sinan Saygı'nın yeteneğini fark etmesi üzerine performans gruplarında çalışmaya başladı.

Kendisini geliştirerek katıldığı il ve bölge yarışlarında çeşitli dereceler elde eden Eymen İbolar, ardından Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Eymen İbolar, daha önce katıldığı Türkiye şampiyonalarında farklı kategorilerde 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Çok istediği Türkiye şampiyonluğu için çalışmalarını sürdüren Eymen İbolar, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Milli takımda yer almak için çalışmalarına devam eden sporcu, uluslararası organizasyonlarda da madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Eymen İbolar, AA muhabirine, katıldığı yarışmalarda her zaman kürsüde olmak istediğini söyledi.

Kendini geliştirmek için sürekli çalıştığını ifade eden Eymen İbolar, "Yüzmeye ilk başladığımda biraz zorlanmıştım. Her gün antrenmanların olması yorucu oluyordu. Daha sonra yarışmalara katılmaya başladım. Edirne ve Tekirdağ'daki yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettim." diye konuştu.

Eymen İbolar, her zaman en iyisi olmaya gayret ettiğini, emeğinin karşılığını kürsüde almanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.

Katıldığı Türkiye şampiyonalarından madalyayla döndüğünü belirten Eymen İbolar, "2021'de kampa girip hazırlık yaptım ama koronavirüse yakalandığım için şampiyonaya gidemedim. Ondan sonraki 2 yılda katıldığım Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük kazandım. Geçen ay yapılan Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbest stilde şampiyon oldum. Milli takıma seçilerek ileride ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun hırsının ve çalışma azminin madalyalar getirdiğini söyledi.

Eymen'i yaz kurslarında keşfettiklerini belirten Saygı, "Hızlı bir şekilde onu yüzme gruplarından atlatarak performans grubuna geçirdik. Orada güzel bir gelişim gösterdi ve hala gelişimi devam ediyor. Eymen hırsıyla, verdiği mücadeleyle bu başarıları elde etti. Gelecekte çok daha güzel şeyler başaracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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