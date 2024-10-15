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Bilecik'te genç yaşında kendinden söz ettiren 13 yaşındaki Rüzgar Ezel, İnegölspor'a transfer oldu.

Bilecik Kartal Spor Kulübü'nün 13 yaşındaki file bekçisi Rüzgar Ezel, yaptığı kurtarışlarla ligde adından söz ettirmişti. Birçok takımın kıskacına takılan genç file bekçisi TFF 2 Lig 2 Grupta yer alan İnegölspor U13 takımına transfer oldu. Bu transfer Rüzgar Ezel'in takım arkadaşları sevinçle karşılanırken, son antrenmanda pasta sürprizi yaptılar. - BİLECİK