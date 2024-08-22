13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Büyükusta ünvanını aldı

Spor

Satrançta 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Büyükusta (GM) ünvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından onaylandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarısı tebrik edilerek, "Geçtiğimiz aylarda tüm normlarını tamamlayarak GM ünvanını almaya hak kazanan genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş'un FIDE tarafından yeni ünvanı onaylandı. Dünyanın en genç Büyükusta ünvanına sahip olan sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.