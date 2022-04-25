1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek - Son Dakika
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1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek

25.04.2022 11:46
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmesinde 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu seçildi.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmesinde 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu seçildi.

19-24 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmesinde 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımımız sporcuları Osmaneli İlkokulu öğrencileri Mehmet Gökalp Göybulak, Ömer Yavaş, Balaban İlkokulu öğrencisi Berat Demir 2013-2014 doğumlular takım kata kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olarak milli takıma seçilerek büyük bir başarı elde ettiler.

Türkiye Karate Şampiyonasında diğer sporcular Gülce Beyza Göybulak, Hüma Zeynep Kaya, Aybike Kıyıcı ve Tuğsem İklima Danış 3'üncülük maçlarını kaybedince Türkiye Karete Milli Takımına girme şanslarını sonraki turnuvalara bıraktılar. Sporcular tek tek kutlamayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı hocaları Dünya Karate Şampiyonu Murat Salih Kurnaz, Avrupa Şampiyonu Tuğba Kurnaz tarafından yetiştirilen sporcuların başarısı sporda altyapıya verdiğimiz değerin güzel bir sonucu. Takımımız sporcularını değerli hocamızı, ailelerini ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Sporda tüm projelerimizde işbirliği yaptığımız il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve il-ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve çok değerli hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Türkiye'de örnek altyapı kulübü olarak Türk sporuna katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek
1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek

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Osmaneli, Türkiye, Sivas, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımından milli takıma üç sporcu gönderecek - Son Dakika


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