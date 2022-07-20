14 futbolcu birden transfer edildi

Soru cevap kısmının sona ermesinin ardından imza törenine geçildi. Önce Teknik Direktör olarak anlaşılan Bülent Daşdan ve ekibi ile sözleşme imzalanırken sonrasında anlaşma sağlanan 14 futbolcu ile imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Namık Kemal Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Tekirdağspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Bülent Daşdan ve ekibi, 14 futbolcu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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