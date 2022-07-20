14 futbolcu birden transfer edildi - Son Dakika
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14 futbolcu birden transfer edildi

20.07.2022 19:16
14 futbolcu birden transfer edildi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tekirdağspor, 14 futbolcuyu birden transfer ederek sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tekirdağspor, 14 futbolcuyu birden transfer ederek sözleşme imzaladı.

Tekirdağspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen olağanüstü kongre sonrası yönetim kurulunun değişmesinin ardından hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına başlayan Tekirdağspor, teknik adam ve 14 futbolcuya imza töreni gerçekleştirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Tekirdağspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Bülent Daşdan ve ekibi, 14 futbolcu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Soru cevap kısmının sona ermesinin ardından imza törenine geçildi. Önce Teknik Direktör olarak anlaşılan Bülent Daşdan ve ekibi ile sözleşme imzalanırken sonrasında anlaşma sağlanan 14 futbolcu ile imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekimin ardından son buldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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