14. Uluslararası Fetih Kupası Basın Toplantısı

Okçular Vakfı tarafından 3-7 Haziran'da düzenlenecek 14. Uluslararası Fetih Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okçular Vakfı'nın gelişiminden bahsederek "Okçular Vakfı, çocukluğumuzun geçtiği bir yer. Oradaki tarihi süreci hepimiz biliyoruz. Orada büyük emek var. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Kadir Topbaş'ın gayretlerle tarih ayağa kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in has akçesinden aldığı ve okçuluk için vakfettiği yerde bir tarih yükseldi. O projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce Türkiye, köklerine, derinlerine kadar inen bir anlayışla ilerliyor. Fetih Kupası gerçekten önemli. 700'den fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik haline geldi. Bir tarih, bir gerçek ortaya çıkarıldı ve yürütülüyor. Türk okçuluğu önemli başarılar elde etmeye başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin spor organizasyonlarını en iyi şekilde yürüttüğünü vurgulayan Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Daha önce adını duymadığımız yerlerde Türk sporcuları yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora yaptığımız yatırımlar, diğer branşlarda aldığımız madalyalara da bakınca Türkiye spor devrimi yaşamaktadır. Her tarafta gençlerin spor yapması için yapılan büyük yatırımlar var. Türkiye bunları hak ediyor. Türkiye bir spor ülkesi. Büyük organizasyonlar gerçekleştirebiliyor. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'yle İtalya organize edecek. UEFA Avrupa Ligi finali, gelecek hafta İstanbul'da oynanacak. 2027 Avrupa Oyunları, Türkiye'de gerçekleştirilecek. Pek çok dünya şampiyonaları Türkiye'de yapılacak. Bunun spor turizmine ciddi katkısı var. Formula 1, 5 yıl boyunca İstanbul'da olacak. Bunlar spor organizasyon yeteneğinin güçlü olmasından. Etrafımızda savaşlar varken Türkiye güvenli bir liman olarak bu işleri yönetiyor. Uzun yıllara varan, tarihini tanıtan güçlü bir Türkiye var. İstanbul fethin şehri. Fatih Sultan Mehmet ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. İstanbul büyük bir imparatorluk başkenti. Okçuluk Avrupa Şampiyonası, Antalya'da yapılacak. Dünyanın en önemli okçuları gelecek. Burada sporcular kota alacak. Güney Kore gibi okçuluğu domine eden bir ülkenin buraya katılması da önemli. Türkiye, büyük işler yaparak yoluna devam ediyor. Sporun her noktasında büyük gelişmeler var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

İstanbul Valisi Davut Gül de okçuluğu okullarda desteklerini söyleyerek "Fetih ruhunun yaşatılması için Okçular Vakfı'nın yıllardır yaptığı bu organizasyon önemli ses getiriyor. Okçuluk altyapısını güçlendirmek için geçen sene 300, bu sene 300 okula daha destek olduk. Gelecek sene 400 okul olacak ve bin okulla sporcu yetiştiriyoruz. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da böyle bir organizasyonun paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Abdullah Topaloğlu: "İleride daha da büyüyecek bir yarışma"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyona Avrupa Şampiyonası'ndan daha fazla sporcunun katıldığını belirterek, "2013 yılından bugüne Fetih Kupası yarışmalarının ne kadar büyüdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. İleride daha da büyüyecek bir yarışma. Şu anda dünyanın prestijli yarışlarından biri haline geldi. Dünya okçuluğunda her zaman önde yer alan Güney Kore gibi ülkenin sporcularının buraya katılması da okçuluk adına önemli görüyoruz. 2013 yılından bu yana federasyon ile Okçular Vakfı işbirliğinin Türk okçuluğuna önemli katkı sağladığını görüyoruz. Bu yarışmanın ülkemize ve Türk okçuluğuna hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de "Çok önemli bir mekanda fethin ateşini yakıyoruz. 14.'sü düzenlenen kupamıza katılımların ne kadar arttığını, ne kadar üstüne koyarak gittiğimiz görüyoruz. Geleneksel okçuluk olarak kültür aktarımı yapıyoruz. Türk okçuluğunu anlatıyoruz." dedi.

Çakır: "Okçuluk her olimpiyatta madalya beklediğimiz branş oldu"

Veli Ozan Çakır ise sporda gelenek ve devamlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak "Fetih Kupası'nın böyle düzenli şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Sürekli büyüyen ve gelişen bir ivmeyle ilerlediğini görmekteyiz. Böyle organizasyonlar, Türk sporunun gelişimi açısından önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye'de okçuluk olimpiyatlarda hızla gelişiyor. Okçuluk, Mete Gazoz'la başlayan süreç ve Paris'teki bronz madalyayla birlikte okçuluk her olimpiyatta madalya beklediğimiz branş oldu. Bu tarz organizasyon ivmesiyle Türk okçuluğu zirveye çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Topbaş: "Dünya okçuluğunun merkezi olan bir turnuva haline geldi"

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da Fetih Kupası'nın vakfın 2013'te kurulmasından beri devam eden bir organizasyon olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet'in fethin hemen akabinde kendi has akçesinden aldığı araziyi okçuluğa vakfetmesiyle kurulan okçular tekkesi, hem okçuluğun hem sporun hem kültür ve sanatsal faaliyetlerin yüzyıllarca devam ettiği bir vakıf. Daha sonra 100 yıllık bir ara var ve sonrasında babam Kadir Topbaş ve arkadaşlarının, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 17 yıl süren emekleri sonunda Okçular Vakfımız kuruluyor. Fatih Sultan Mehmet'in vakfettiği gayeye uygun olarak o yıldan bu yana okçuluğun gelişmesinde önemli katkılar veriyor. Federasyonlarımızla işbirliğiyle nice madalyaların gelmesinde öne çıkıyor. Bugün Dünya Okçuluk Federasyonuna akredite ve sporcuların gelmek için ücret ödediği, dünya okçuluğunun merkezi olan bir turnuva haline geldi."