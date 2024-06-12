14 Yaşındaki Belgin Gökçe Araz, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

14 Yaşındaki Belgin Gökçe Araz, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Minikler ve yıldızlarda Türkiye şampiyonlukları bulunan 14 yaşındaki Belgin Gökçe Araz, milli formayla katılacağı ilk uluslararası turnuva olan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

12.06.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minikler ve yıldızlarda Türkiye şampiyonlukları bulunan 14 yaşındaki Belgin Gökçe Araz, milli formayla katılacağı ilk uluslararası turnuva olan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 2021 yılında antrenör Caner Özteke tarafından keşfedilerek haltere yönlendirilen Belgin, aynı sene miniklerde Türkiye Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazandı.

Denizli'de geçen yıl, Ordu'da bu sene yapılan okul sporları müsabakalarında yıldızlarda Türkiye birinciliği elde eden Belgin, başarılarından dolayı milli takıma davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde antrenör Özteke yönetiminde günde 3-5 saat antrenman yapan sporcu, Yunanistan'ın Selanik kentinde 15-23 Haziran'da gerçekleştirilecek Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez milli formayla mücadele edecek.

İdolleri Naim Süleymanoğlu ve Nurcan Taylan

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Belgin Gökçe Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaş altı kategorisinde katılacağı şampiyona öncesi yoğun antrenman dönemi geçirdiğini söyledi.

"Cep Herkülü" lakaplı merhum Naim Süleymanoğlu'nun videolarını izleyerek tanıştığı haltere, beden eğitimi dersinde tarama için okullarına gelen antrenör Caner Özteke sayesinde başladığını belirten Belgin, "İlk gün süpürge sopasıyla başladım. Birkaç teknik gösterdiler. Daha sonra antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

Belgin Gökçe Araz, şu ana kadar en iyi derecelerinin koparmada 75, silkmede 88 kilo olduğu bilgisini verdi.

Katılacağı uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Belgin, şunları kaydetti:

"İlk uluslararası yarışmam olacağı için çok heyecanlıyım ama heyecanımı yeneceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Antrenmanlarım çok iyi gidiyor. Beslenmeme ve uyku saatlerime dikkat ediyorum. Ailem ilk zamanlarda sakatlanırım, hastalanırım diye korktu. 'Kız çocuğusun, yapamazsın' dediler ama ben daha çok ısrar ettim. Bir yerlere geleceğime de inanıyordum. Böyle devam ederek Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandım. Başarılar elde ettiğimi görünce ailem de destek olmaya başladı. Sporcu olmasaydım polis veya avukat olmak istiyordum. Halter sporunda Naim Süleymanoğlu'nu, Nurcan Taylan'ı örnek alıyorum. Her yarışmamda onların başarıları aklıma geliyor."

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Caner Özteke de Belgin Gökçe Araz'la yollarının yetenek taramalarında kesiştiğini anlattı.

Genç sporcunun gelişimine katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Özteke, şöyle konuştu:

"Tanıştığımızda yapılı bir kız olması, oturması kalkmasıyla haltere fiziki olarak uygunluğunu tespit ettik. 3 yıldır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Türkiye şampiyonalarına katıldık. En sonunda katıldığımız yarışmada Türkiye şampiyonu olduk. Orada milli takım kampına seçildi. Bir aydır milli takım kampında Avrupa Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor. 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. İnşallah orada madalya alırız. İlk önceliğimiz Avrupa şampiyonluğu, bu olmazsa Avrupa ikincisi veya üçüncüsü olması. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. 'Halteri bırakmazsa, devam ederse ilerleyen dönemlerde iyi bir sporcu olabilir. Ülkemizi yurt dışında, uluslararası alanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edebilir.' diye bir öngörüde bulunmuştuk. Nitekim de öyle oldu."

Kaynak: AA

Türkiye, Gökçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 Yaşındaki Belgin Gökçe Araz, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Belgin Gökçe Araz, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement