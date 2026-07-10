Olurlu genç pehlivana Başkan Ergün\'den tam destek

Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Festivali kapsamında gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri'nde 60 kiloda şampiyon olan 14 yaşındaki Mehmet Kemal Pişkin, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün tarafından makamında kabul edildi.

Olur Yatılı Bölge Okulu 9. sınıf öğrencisi olan genç sporcu, festival güreşlerinde gösterdiği başarılı performansla 60 kilo kategorisinde birincilik elde ederek ilçenin gururu oldu.

Başkan Vedat Ergün, elde ettiği başarıdan dolayı Mehmet Kemal Pişkin'i tebrik ederek tablet ve kol saati hediye etti. Genç sporcunun azmi ve başarısının gelecek adına büyük umut verdiğini belirten Ergün, belediye olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Ergün, "Henüz 14 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atan Mehmet Kemal Pişkin, Olur'dan yeni bir karakucak pehlivanının yetiştiğini gösterdi. Bizleri gururlandırdı. Kendisine her zaman destek olacağız. Gelecekte Olur'u ve Erzurum'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Karakucak güreşlerinde adından sıkça söz ettirecek bir sporcu olacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden genç pehlivan Mehmet Kemal Pişkin ise daha büyük başarılara imza atabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Olur Belediyesi'nin genç sporculara verdiği destek, ilçede ata sporu karakucak güreşlerine olan ilgiyi artırırken, geleceğin başarılı pehlivanlarının yetişmesine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor. - ERZURUM