Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor

Tekirdağ\'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Karate ve kempo branşlarında önemli dereceler elde eden Yasemin Kasal, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek müsabakalardan altın madalyalarla dönmenin gurur verici olduğunu aktardı. Antrenörü Murat Kıroğlu da Yasemin'in emeklerinin karşılığını madalyalarla aldığını belirtti ve gelecekte daha güzel dereceler elde edeceğine inandığını söyledi.

22.05.2024 11:07
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Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Karateye olan ilgisi, televizyonda izlediği müsabakalarla başlayan Yasemin, 6 yaşında karate kursuna gitmeye karar verdi. Antrenörü Murat Kıroğlu ile çalışmaya başlayan genç sporcu, kısa sürede kendini geliştirerek Türkiye şampiyonalarında üç altın madalya kazandı.

Karatenin hem geleneksel hem de modern tekniklerini içeren kempo branşında da mücadele eden Yasemin, geçen yıl ilk defa katıldığı Kempo Avrupa Şampiyonası ile bu yıl düzenlenen Kempo Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Karate ve kempo branşlarında önemli dereceler elde eden Yasemin Kasal, başarılarını sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Çok çalışıp başarılarıma yenileri ekleyeceğim"

Yasemin Kasal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Dövüş sporlarına ilgi duyduğunu ifade eden Yasemin, "Yaz kurslarında hocalarım başarılı olduğumu söyledikten sonra ben de devam ettim. İlk başlarda ildeki müsabakalara katıldım. Daha sonra kendimi geliştirerek Türkiye şampiyonalarında mücadele ettim. Türkiye şampiyonalarında 3 şampiyonluk elde ettim. Geçen yıl kempoda Avrupa şampiyonu olarak milli takıma girdim. Geçen ay da dünya şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektirdim." diye konuştu.

Yasemin Kasal, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek müsabakalardan altın madalyalarla dönmenin gurur verici olduğunu aktardı.

Hayalini gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşadığını ifade eden Yasemin, şunları kaydetti:

"Şampiyonalarda çok sayıda ülkenin bayrağının olmasına rağmen Türk bayrağının birinci sırada olması beni gururlandırdı. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmaktı onu gerçekleştirdim. Spora başladığımda buralara geleceğimi hiç düşünmemiştim. Çok emek vererek, çok çalışarak bugünlere gelip, milli takımda yer almak çok güzel. Çok yorulduğum günler oldu ama hiç pişman değilim. Daha çok çalışıp başarılarıma yenileri ekleyeceğim."

Antrenör Murat Kıroğlu da Yasemi'nin emeklerinin karşılığını madalyalarla aldığını belirtti.

Sporcusunun sürekli kendisini geliştirdiğini dile getiren Kıroğlu, "Hiç yorulmadan, azimle çalışmalarına devam eden bir sporcuydu. İlk başladığında kendisinde bir yetenek olduğunu keşfetmiştik. Katıldığı şampiyonlarda aldığı madalyalarla bizleri yanıltmadı. Geçen yıl ve bu yıl ilk defa gittiği Avrupa ve dünya şampiyonasından altın madalyayla döndü. Bundan sonra da çok güzel dereceler elde ederek bizleri gururlandıracağından ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu 14 yaşındaki milli karateci Yasemin Kasal, başarılarına yenilerini eklemek için yoğun bir şekilde çalışıyor - Son Dakika
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