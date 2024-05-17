1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu\'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig play-off 2. turu rövanş maçında 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 28. dakikada Fuat Bavuk'un golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takım, 71. dakikada Kerem Baykuş'un penaltı ve 84. dakikada Buğrahan Karslı'nın golüyle 2-1 öne geçti. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu uzatma dakikalarında Burak Bilgen'in kırmızı kart görmesiyle maçın kalan kısmını 10 kişi tamamladı. İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan maçın rövanşını 2-1'lik galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi bir üst tura yükseldi. Maçın sonunda 1461 Trabzon FK oyuncuları sahanın ortasında toplanıp kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncu ve teknik heyeti ise maçın hakemlerine tepki gösterdi. Polis çemberine alınan hakemler, takımların soyunma odalarına geçmesiyle içeri girdi.

17.05.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig play-off 2. turu rövanş maçında 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 28. dakikada Fuat Bavuk'un golüyle 1-0 öne geçti.

Bordo-mavili takım, 71. dakikada Kerem Baykuş'un penaltı ve 84. dakikada Buğrahan Karslı'nın golüyle 2-1 öne geçti. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu uzatma dakikalarında Burak Bilgen'in kırmızı kart görmesiyle maçın kalan kısmını 10 kişi tamamladı.

İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan maçın rövanşını 2-1'lik galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi bir üst tura yükseldi.

Maçın sonunda 1461 Trabzon FK oyuncuları sahanın ortasında toplanıp kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu oyuncu ve teknik heyeti ise maçın hakemlerine tepki gösterdi. Polis çemberine alınan hakemler, takımların soyunma odalarına geçmesiyle içeri girdi.

Kaynak: AA

Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon, Karadeniz, Ortahisar, Trabzon, Selim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: 1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement