İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Burnley ile Brentford karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi Brentford 4-3'lük skorla kazandı.
Maça hızlı başlayan Brentford, 9. dakikada Mikel Damsgaard, 25. dakikada Igor Thiago ve 34. dakikada Kevin Schade'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Bu goller karşısında rakip kalede baskı kuran Burnley, 45+3. dakikada Michael Kayode (K.K), 47. dakikada Jadon Anthony ve 60. dakikada Zian Flemming'in golleriyle skorda durumu 3-3'e getirdi.
Mücadelede son sözü konuk ekip Brentford söyledi. Mücadelenin 90+3. dakikasında Mikel Damsgaard, attığı golle takımına maçı kazandırdı.
Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdıran Brentford, puanını 43'e çıkardı. Kümede kalma savaşı veren Burnley ise 19 puanda kalarak şansını zora soktu. Ligin bir sonraki maç haftasında Brentford, Bournemouth deplasmanına gidecek. Burnley ise Everton'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › 15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?