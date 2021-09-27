15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'na doğru

Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi olduğu 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası öncesi son antrenmanını yaptı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki antrenman başantrenör Ayhan Avcı kontrolünde gerçekleşti.
Bellona Kayseri Basketbol'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ Gelişim ve Beşiktaş'ın katılacağı turnuva yarın saat 16.00'da başlayacak.
3 gün sürecek turnuvayı tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci izleyebilecek.
Kaynak: AA
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