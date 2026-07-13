15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde sporla anma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde sporla anma

13.07.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yurt genelinde sancak koşusu, yürüyüş ve çeşitli spor turnuvaları düzenlenecek. Etkinliklerin mottosu 'İrade Bizim, Zafer Bizim' olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çok sayıda spor organizasyonu yapılacak.

Bakanlık koordinasyonunda, spor federasyonları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenecek etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri anılırken milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Etkinliklerin en önemli organizasyonlarından biri olan 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 2 bin 500 metrelik parkurda yapılacak koşuda sporcular, sancağı 100 metrelik etaplar halinde birbirlerine devrederek taşıyacak. Organizasyon sonunda sancak, düzenlenecek törenle ilin veya organizasyonun gerçekleştirildiği ilçenin mülki idare amirine teslim edilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ilan edilmesinin ardından geleneksel hale getirilen organizasyon, bu yıl darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" mottosu

Bu yılki anma etkinliklerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ortak mottosu ise "İrade Bizim, Zafer Bizim" olacak.

Milli iradenin önemine vurgu yapan motto, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek yürüyüş, sancak koşusu, turnuva ve anma programlarının görsel materyalleri ile tanıtım çalışmalarında ortak tema olarak öne çıkacak.

Spor federasyonları da bir çok etkinlik düzenleyecek

Spor federasyonları da anma programları kapsamında farklı branşlarda turnuva ve organizasyonlar gerçekleştirecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Çarşamba sabahı İstanbul'da Zincirlikuyu'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenleyecek. Ayrıca Bursa ve birçok ilde halk koşuları ile anma yarışları yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonu da 13-15 Temmuz tarihlerinde İstanbul'daki TGF Silivri Golf Sahası'nda farklı yaş kategorilerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Turnuvası" organize edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu ise İstanbul'un çeşitli ilçeleri ile İzmir'de "Demokrasi Kupası" turnuvaları düzenlerken, Türkiye Bilardo Federasyonu da Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz Zafer Kupası" organizasyonunu yapacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türkiye Elit Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'nı Kocaeli'de düzenledi. Türkiye Judo Federasyonu ise 24-25 Temmuz tarihlerinde Tokat'ta 15 Temmuz Minikler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirecek.

Bunun yanı sıra güreş, tenis, bisiklet, triatlon, masa tenisi, futbol, basketbol ve voleybol branşlarında da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile federasyonların koordinasyonunda çok sayıda ulusal ve yerel organizasyon düzenlenecek.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde sporla anma - Son Dakika

Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
08:51
Senatör Lindsey Graham’ın ölüm nedeni belli oldu
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
07:40
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon 19 kişi gözaltına alındı
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:09
ABD’yi karıştıran ölüm Suikast iddiaları peş peşe geldi
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:01:35. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz'un 10. yılında yurt genelinde sporla anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.