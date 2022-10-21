Fenerbahçe amigosu Rambo Okan milyoner olabilir: Kazanırsam ev alacağım - Son Dakika
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Fenerbahçe amigosu Rambo Okan milyoner olabilir: Kazanırsam ev alacağım

21.10.2022 10:10
Fenerbahçe amigosu Rambo Okan milyoner olabilir: Kazanırsam ev alacağım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kestikten sonra sosyal medyadan hakaretlere maruz kalan Rambo Okan, avukatı aracılığıyla yaklaşık 3 bin dosyayı savcılığa sundu. Rambo Okan'ın açtığı tazminat davalarından 10 milyon lira kazanma ihtimali var.

Fenerbahçe amigosu Rambo Okan (Güler), Trabzonspor şampiyon olunca köprüye asılan bayrağı kesip, tepki toplamıştı. O olayın üzerinden aylar geçti ama sosyal medyadaki küfür yağmuru dinmedi.

"BIKTIM ARTIK YETER"

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na konuşan Rambo Okan, kendisine sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürlerin karşısında davaları açtığını belirterek "Hakaretlerden artık usandım. Küfür etmeyin, bıktım artık yeter, kafamda yara oldu. Benim bir Allahım, bir Fenerim var" dedi.

"PARASINDA PULUNDA DEĞİLİM"

Açtığı davalardan 10 milyon lira tazminat kazanma ihtimali olan Rambo Okan, "Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, rahmetli babam da Trabzonludur. Köprüdeki bayrağı kesmeyecektim, Bağdat Caddesi'nde bizim bayrağımızı kestiler, arabaları taşladılar, o yüzden yaptım" şeklinde konuştu.

"KAZANIRSAM EV ALACAĞIM KENDİME"

Savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunan Rambo Okan, tazminat zengini olduğu takdirde yapacağı işleri ise şöyle anlattı: "Amacım para kazanmak değil, analara, babalara küfür edilir mi? Avukatım tespit etti. Kazanırsam ev alacağım kendime. Ablamın durumu kötü, ona da yardım edeceğim."

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe amigosu Rambo Okan milyoner olabilir: Kazanırsam ev alacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe amigosu Rambo Okan milyoner olabilir: Kazanırsam ev alacağım - Son Dakika
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