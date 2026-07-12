15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet Turu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet Turu

15 Temmuz Şehitleri İçin Bisiklet Turu
12.07.2026 12:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız programlarda milletin iradesinin bu zaferini anlatıyoruz. Tüm dünyaya, 'Bu millet asla dışarıdan yönetilemez, kimsenin emrine girmez, kimseyi dinlemez, geleceğine sadece kendisi karar verir.' diye haykırıyoruz" - İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin: "İletişim Başkanlığı olarak etkinliklerle 15 Temmuz'u tekrar tekrar hatırlatarak milletimizin ve dünyanın zihninden çıkmayacak şekilde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli büyüklerimizi, 253 şehidimizi ve gazilerimizi minnetle anacağız"

15 Temmuz Bisiklet Turu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler anısına bisiklet turu düzenlendi.

"Milli irade için pedallıyoruz" sloganıyla yapılan tura Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından yaklaşık 400 motosikletin yer aldığı kortej oluşturuldu. Ardından yaklaşık 500 bisikletle tur için yola çıktı. Osmanbey ve Mecidiyeköy'den geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerleyen bisikletçiler, turu 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde sonlandırdı.

Start alanında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Milletimiz, 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak şanlı bir zafer yazmıştır. 'Beni kimin yöneteceğine sadece ben karar veririm. Onun dışındaki hiçbir müdahaleyi kabul etmem.' diyerek tankları ve hainleri ezerek, tüm dünyaya esaret altına girmeyeceğini, bayrağın inmeyeceğini ve ezanın susmayacağını göstermiştir. Bu aziz millet, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın meydanlara çağrısıyla şehitler ve gaziler verdi ama iradesine kimsenin dokunmasına müsaade etmedi. Hainler meclisi bombalayıp meydanlardaki vatandaşlarımıza ateş etti. Ancak onların karşısında tanka taşla, sopayla saldıran, onları durduran bir millet iradesi vardı. Bu aziz millete bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız programlarda milletin iradesinin bu zaferini anlatıyoruz. Tüm dünyaya, 'Bu millet asla dışarıdan yönetilemez, kimsenin emrine girmez, kimseyi dinlemez, geleceğine sadece kendisi karar verir.' diye haykırıyoruz. Bunun adı milli iradedir. Bu çelik iradeyi kimse eğip bükemez. 15 Temmuz'u anlatmaya, şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin: "253 şehidimizi ve gazilerimizi minnetle anacağız"

İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, her yıl yapacakları etkinliklerle 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini hatırlatacaklarını söyledi.

Şahin, 15 Temmuz'da milletin istiklali ve istikbalinin hedef alındığını vurgulayarak, "Hainlerin yaptıklarını unutturmamak adına bu etkinliği düzenliyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Her yaştan katılımcı bize eşlik edecek. Aynen bir elin parmakları gibi hepimiz bambaşkayız ama bir tehdit karşısında birleşerek yumruk olmayı biliyoruz. İletişim Başkanlığı olarak etkinliklerle 15 Temmuz'u tekrar tekrar hatırlatarak milletimizin ve dünyanın zihninden çıkmayacak şekilde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli büyüklerimizi, 253 şehidimizi ve gazilerimizi minnetle anacağız." şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ise 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece sokağa çıkan milyonlar ile vatansever polis ve askerlerimizin kahramanca mücadelesi sonrasında büyük bir zafer kazandık. 253 şehidimiz ile gazilerimizi anıyoruz. Bugün burada sadece pedal çevirmeyeceğiz. Millet iradesine pranga vurulmayacağını, bağımsızlık aşkımızın asla sorgulanamayacağını ilan etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Turunç da hem ülkenin kuruluşunda hem de sonrasında korunmasında şehit olanları anarak, "Tarihin yüklediği sorumluluğun bilincinde bizden sonra gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak adına bir dizi etkinlik yapmak zorundayız. Bu, inancımızın bize yüklediği sorumluluk. Ne bu toprakları bize vatan kılarken şehit olanları ne de tarihin farklı dönemlerinde bu vatanı korumak için şehit olanları unuttuk. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında da o gün hayatını kaybeden 253 şehidimizi, 2 bin 800 gazimizi unutmadık, unutmayacağız. Onları hatırlarken bazı ülkelerin bizi sevmediğini, bizimle dost olmadığını ve bu topraklarda iyi niyetli şekilde gözlerinin olmadığını da bilmemiz lazım. Bize emanet olarak bırakılan bu toprakları korumak için vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz, devletimizin yanında olacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde bu topraklara el uzatanın karşısına çıkacağız. Bu topraklar bize miras değil emanet. Bunu unutturmama adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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