15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri yarın 5 bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb 'de bugün başlayan organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, yarı finalde Estonyalı rakibi Polina Timsina'yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

Fatma Yılmaz, Spor, Son Dakika

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