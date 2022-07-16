15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

16.07.2022 23:57
15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Milli sporcu Fatma Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli sporcu Fatma Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda 36 kiloda mindere çıkan Fatma Yılmaz, yarı finalde Estonyalı rakibi Polina Timsina'yı 10-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli sporcu final müsabakasında Ukraynalı Valeria Stancheva ile karşılaşacak.

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri yarın 5 bronz madalya, bir de repesaj müsabakasına çıkacak.

Şampiyona 19 Temmuz'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Fatma Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:42 Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:56 Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 00:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement