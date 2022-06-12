"16 Ağustos Fetih Kupası" turnuvası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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"16 Ağustos Fetih Kupası" turnuvası hazırlıkları sürüyor

12.06.2022 13:10
"16 Ağustos Fetih Kupası" turnuvası hazırlıkları sürüyor

Kars Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "16 Ağustos Fetih Kupası" voleybol turnuvasına sayılı günler kala, turnuvaya katılacak takımlar da hazırlık maçlarına başladı.

Kars Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "16 Ağustos Fetih Kupası" voleybol turnuvasına sayılı günler kala, turnuvaya katılacak takımlar da hazırlık maçlarına başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kars İl Voleybol Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvanın ilk hazırlık karşılaşması İl Emniyet Müdürlüğü ile Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti arasında Bahçeşehir Koleji Kapalı Spor Salonu'nda oynandı.

Dostluk maçını İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Öğretmen Evi Müdürü Emre Okan Bayramoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Voleybol İl Temsilcisi Faruk Torunoğlu, Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü Yöneticisi Adem Kızıltepe, Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Başkan Yardımcısı Adnan Karahan, Genel Sekreter Olcay Okan Avşar ile çok sayıda davetliler izledi.

İl Tertip Komitesi tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yönetilen hazırlık maçı dostlukla sonuçlandı. Takım kaptanları maç öncesi ve sonrası birbirlerine teşekkür etti. - KARS

16 Ağustos Fetih Kupası turnuvası hazırlıkları sürüyor
16 Ağustos Fetih Kupası turnuvası hazırlıkları sürüyor
16 Ağustos Fetih Kupası turnuvası hazırlıkları sürüyor
16 Ağustos Fetih Kupası turnuvası hazırlıkları sürüyor
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Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor '16 Ağustos Fetih Kupası' turnuvası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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