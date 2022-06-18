16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi - Son Dakika
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16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi

18.06.2022 20:50
16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı seminerin ikinci gününde Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can "Hızlı hücuma çıkış ile ilgili çalışmalar" ve Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak "Şampiyonluğu getiren hücum stratejisi" üzerine eğitim verdi.

Sırbistan Milli Takımı'nın eski basketbolcusu Dusko Savanovic'in "Uzun oyuncular için hücum fundamental'ı" ve "Switching man to man'e hücum" üzerine verdiği eğitimlerin ardından ikinci gün tamamlandı.

16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, yarın gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından tamamlanacak.

YORUMLAR
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Çayırova Belediyesi 2. Lig'de Çayırova Belediyesi 2. Lig'de TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tamamlanan sezonu değerlendirdi (2) TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tamamlanan sezonu değerlendirdi (2)
Kaynak: AA

Türk Telekom, Sinan Erdem, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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