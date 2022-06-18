Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı seminerin ikinci gününde Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can "Hızlı hücuma çıkış ile ilgili çalışmalar" ve Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak "Şampiyonluğu getiren hücum stratejisi" üzerine eğitim verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde ikinci gün sona erdi - Son Dakika

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