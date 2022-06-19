TBF'den yapılan açıklamaya göre İstanbul 'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve binin üzerinde katılımcının yer aldığı seminerin üçüncü günü, Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in Bursaspor hücum sisteminin öğretim teknikleri ve adam adama savunma prensipleri eğitimleriyle başladı.

Kaynak: AA

Sinan Erdem, basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 16. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.