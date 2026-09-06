16 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya aldı. Milliler, turnuvada Bulgaristan'a yenilmesine rağmen Yunanistan, Sırbistan ve Romanya'yı mağlup ederek podyuma çıktı.
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Milliler, sonraki karşılaşmalarda Yunanistan'ı 3-1, Sırbistan'ı 3-2 ve Romanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı, 3 galibiyetle 2'nci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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