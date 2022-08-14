Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

14.08.2022 18:33
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'yı 71-59 yendi.

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'yı 71-59 yendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 16-10 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 31-22 üstün gitti.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.

İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, ikinci maçında Letonya, üçüncü maçında ise Polonya'yı yenerek grubu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

Grubun son maçında, Letonya ile İtalya karşılaşacak ve grupta sıralama belli olacak.

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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA

Makedonya, Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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