16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı 3-0 Galip

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16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. raunt müsabakasında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Yunanistan ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-22, 25-8, 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım, elemelere galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekip elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alan takım, doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.