16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Çekya'yı penaltılarla mağlup etti - Son Dakika
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Çekya'yı penaltılarla mağlup etti

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Çekya\'yı penaltılarla mağlup etti

UEFA Gelişim Turnuvası'nda Türkiye'nin 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup etti. İlk yarıyı geride tamamlayan milli takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı. Hasan Ege Akdoğan ve Tuna Baran Demir'in golleriyle mücadeleyi kazanan milli takım, turnuvadaki ikinci maçını Polonya ile oynayacak.

20.05.2024 17:21
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası ilk maçında normal süresi 3-3 beraberlikle biten mücadelenin ardından yapılan penaltı atışları sonunda Çekya'yı 4-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 3-1 geride tamamlayan milli takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı. Milli takımın gollerini 26. ve 65. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan ile 74. dakikada Tuna Baran Demir kaydetti.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı penaltılara giden maçta Çekya'yı toplamda 7-5 yendi.

Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun da tribünden takip etti.

Turnuvanın diğer maçında ise Polonya, Galler'i 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar organizasyonun ikinci maçını 22 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Polonya ile oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Çekya'yı penaltılarla mağlup etti - Son Dakika

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