16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya'yı Mağlup Ederek Şampiyon Oldu

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'da düzenlenen dörtlü turnuvanın finalinde Estonya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Organizasyondaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya üstünlük kuran Türkiye, Litvanya'yı mağlup eden Estonya ile finalde karşı karşıya geldi.

Genç milliler, Letonya'nın başkenti Riga'daki J. Skredela Stadı'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Şen'in 14. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak turnuvada şampiyonluğa ulaştı.