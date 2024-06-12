16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İsviçre'yi 4-3 Mağlup Etti - Son Dakika
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İsviçre'yi 4-3 Mağlup Etti

Türkiye'nin 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da özel maçta konuk ettiği İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Tuna Baran Demir, Furkan Koçak, Hasan Ege Akdoğan ve Muhammed Tazı'nın attığı gollerle Türkiye galip gelirken, İsviçre'nin gollerini Dominik Papic (2) ve Sandro Wyss kaydetti. İki takım arasındaki ikinci maç ise 13 Haziran Perşembe günü oynanacak.

12.06.2024 10:51
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da özel maçta konuk ettiği İsviçre'yi 4-3 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini Tuna Baran Demir, Furkan Koçak, Hasan Ege Akdoğan ve Muhammed Tazı kaydetti. İsviçre'nin gollerini ise Dominik Papic (2) ve Sandro Wyss attı.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 13 Haziran Perşembe günü bir maç daha yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İsviçre'yi 4-3 Mağlup Etti - Son Dakika
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