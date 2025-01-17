16 Yaş Altı Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yendi

16 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Alanya ilçesindeki 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda Sırbistan'la karşılaştı.
Karşılaşmayı 25-10, 26-28, 25-19 ve 25-23 setlerle 3-1 kazanan ay-yıldızlı takım, elemelerde 2'de 2 yaptı.
Türkiye, elemelerdeki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
Tek develi lig usulüne göre oynanacak elemelerde puan tablosunda ilk sırada yer alan takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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