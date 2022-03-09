16 yaşında büyüklerde milli takıma seçildi - Son Dakika

Genç milli tekvandocu 16 yaşındaki Sude Yaren Uzunçavdar, İngiltere'de mayıs ayında yapılacak Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'na seçilmeyi başardı.

Elde ettiği başarılarla 16 yaşında büyüklerde milli takıma seçilen Sude Yaren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni fazlasıyla yapacağım." dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Sude Yaren, "Ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum. Psikolojik ve fiziksel kapasitemle milli takımımıza ve aziz Türk milletimize yakışır bir mücadele yapacağım. Yaşanabilecek sakatlıklara, ani fiziksel zorlamalara ve darbelere karşı kendimi güçlü hissetmem gerektiğini biliyorum. Mücadeleye sonuna kadar direnmeye kendimi şartlandırmam gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ringe çıkmayı, yıl içinde yaptığı ağır çalışmaların bir mükafatı olarak görmeye çalıştığını anlatan Sude, şöyle devam etti:

"Kendimi arenaya çıkacak bir savaşçı gibi hissediyorum. En önemlisi dua etmeyi ihmal etmiyorum. Allah'tan yardım isterim. Bu benim ruhsal motivasyonumu yükseltiyor. Müsabaka öncesi manevi güç ve huzur veriyor. Rakiplerim çok güçlü. Tokyo Olimpiyatları'nda ağır sıklette gümüş madalya alan benden 10 yaş büyük Koreli da Bin Lee ile karşılaşmam 10'a 8 bitti. Koreli ile mücadelemden dolayı herkesin beni tebrik etmesi moral motivasyonumu çok arttırdı."

Kadınlar +73 kiloda mücadele edecek sporcu, Arnavutluk'ta yapılan Dünya Başkanlık Kupası'nda kendinden 10 yaş büyük Avrupa ve dünya şampiyonunu yenmenin öz güvenini arttırdığını da ifade etti.

Serkan Uzunçavdar: "Bu, Türk tekvandosunun başarısıdır"

Milli sporcunun babası milli antrenör Serkan Uzunçavdar, Sude Yaren'in başarısının Türk tekvandosuna ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tekvandoda dünyanın en üst sıralarında olmaya devam edeceğine inandığını aktaran Uzunçavdar, "Sude Yaren yaşına göre büyük başarılara imza atıyor. Bu, Türk tekvandosunun başarısıdır. 19 yıldır Türk tekvandosunun dünyanın en iyileri arasında olması için çalışan başta federasyon başkanımız Prof. Dr. Metin Şahin'in liderliğinde dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü alarak bizleri gururlandıran Ali Şahin hocamızın tecrübeleriyle Türk tekvandosu her zaman dünya sıralamasında en üstlerde yer almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sude Yaren'in bu ekipte önemli başarılar kazanacağına inandığını vurgulayan Uzunçavdar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sude Yaren'in de böyle başarılı bir ekibin bir neferi olarak ilerleyen yaşlarında olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine Allah'ın izniyle yürekten inanıyorum. 2005 doğumlu olan Sude, A Takımımızın en küçük sporcusu. İngiltere'de yapılacak Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda M-milli takımımıza başarılar diliyoruz. Gönlümüz ve dualarımız onlarla inşallah."