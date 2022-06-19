Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden erkek milli sporcular 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş'te devam eden şampiyonada serbest stil 110 kiloda Taha Yakup Temel, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Yusif Dursunov'a 6-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.
65 kiloda mindere çıkan Fatih Acar ise Romanyalı rakibi Eduard David Lenard'ı 10-8 yenerek bronz madalya kazandı.
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