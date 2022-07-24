17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. 25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Kaynak: DHA

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