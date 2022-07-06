Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan 'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda mili takım, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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