Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, milli takım 2. grupta İtalya , Macaristan , Slovenya , Polonya ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak - Son Dakika

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