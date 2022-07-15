17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak - Son Dakika
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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

15.07.2022 17:21
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, milli takım 2. grupta İtalya, Macaristan, Slovenya, Polonya ve Finlandiya ile mücadele edecek.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli takımda şu oyuncular bulunuyor:

Defne Devrim, Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Defne Başyolcu, Ceylin Kuyan, Eylül Boztepe, Bianka İlayda Mumcular, Simge Özbey, Defne Kandemir, Nisan Eroğuz, Begüm Kaçmaz, Ece Şenyapıcı, Elif Nur Hürriyet, Ece Esepaşa

Millilerin TSİ maç programı ise şöyle:

Yarın:

14.30 Türkiye-Finlandiya

17 Temmuz Pazar:

14.30 Türkiye-İtalya

18 Temmuz Pazartesi:

17.00 Slovenya-Türkiye

20 Temmuz Çarşamba:

19.30 Türkiye-Polonya

21 Temmuz Perşembe:

19.30 Macaristan-Türkiye

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Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Çekya'da Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak - Son Dakika

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