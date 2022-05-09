17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

09.05.2022 17:54
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 16 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'de katılacağı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 16 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'de katılacağı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan ay-yıldızlılar, 14 Mayıs Cumartesi günü İsrail'e gidecek.

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası C Grubu 17 Mayıs'ta İsrail, 20 Mayıs'ta Sırbistan ve 23 Mayıs'ta Belçika ile karşılaşacak.

Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Selçuk Rinal (St. Pauli), Mertcan Ayhan, Batuhan Yavuz (Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Efe Akman (Galatasaray), Efe Kaan Sihlaroğlu, Fırat Alpsoy (Karlsruher), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek, Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor).

YORUMLAR
500
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

Avrupa Şampiyonası, Futbol, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 18:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement