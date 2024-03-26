17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Sırbistan'a 3-0 Mağlup Oldu

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Gürcistan'ın Tskaltubo kentiyle aynı adı taşıyan merkezde oynanan müsabakada Sırbistan'ın gollerini 19. dakikada Milosavljevic, 61. dakikada Maksimovic ve 81. dakikada Damjanovic kaydetti.
Bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşayan genç milliler, 6. Grup'ta 1 puanla dördüncü ve son sırada yer aldı.
Grup'taki diğer maçta ise Danimarka, Gürcistan'ı 7-0 mağlup etti.
Elit Tur'da üçüncü müsabakaların tamamlanmasının ardından 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, 20 Mayıs-5 Haziran'da Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek 2024 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
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