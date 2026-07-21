17 Yaş Altı Voleybol Takımı'ndan Açılış Zaferi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Moldova'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı 25-5, 25-8 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Milli takım, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, yarın TSİ 17.30'da Kosova ile karşılaşacak.
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