17 Yaş Altı Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 Yaş Altı Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Şili'deki Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyondaki çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Rakibini 21-25, 27-25, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, şampiyonada yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Güney Kore, Türkiye, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı Kırıkkale'de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı
Gurbetçilerden Kapıkule’de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün Gurbetçilerden Kapıkule'de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün
İstanbul’da ’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı İstanbul'da 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 12:41:57. #7.13#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.