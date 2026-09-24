17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı - Son Dakika
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17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

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17 yaşında steroid kullanmaya başladığı belirtilen bir gencin 20 yaşındaki son hali dikkat çekti. Üç yıllık süreçte fiziksel görünümündeki büyük değişim, paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Genç yaşta başladığı belirtilen yoğun vücut geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan değişim dikkat çekti.

3 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

İlk görüntüsünde daha genç ve daha zayıf bir fiziğe sahip olduğu görülen kişinin, 20 yaşındaki son görüntülerinde oldukça kaslı bir vücuda ulaştığı görülüyor. Özellikle omuz, kol, göğüs ve sırt bölgesindeki belirgin değişim dikkat çekerken, iki dönem arasındaki fark fotoğraflara da yansıdı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

20 yaşındaki görüntülerinde spor salonunda poz veren gencin fiziksel gelişimi dikkat çekti. Fotoğraflar, 17 yaşındaki görüntüleriyle karşılaştırıldığında geçen 3 yıllık süreçte yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı
Son HaliSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    50 yaşını göremez, karaciğeri bitmiş görünüyor. 6 0 Yanıtla
  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    Evrim geçirmiş de neden reklam 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı - Son Dakika
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