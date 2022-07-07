17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında

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Geçen sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol ve 8 asist üreten Kenan Yıldız, Alman devinden ayrıldı. Münih ile sözleşmesi biten 17 Yaş Altı Milli Takımımızda forma giyen Yıldız'ın yeni rotası İtalya oldu.

JUVENTUS İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İtalya basınından Nico Schira'nın haberine göre; Kenan Yıldız, Juventus ile her konuda anlaşmaya vardı ve 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Barcelona'nın da 17 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ve Juventus ile imzalamadan önce genç yıldızla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

MİLLİ FORMAYLA 3 GOL ATTI

2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Kenan Yıldız, çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.