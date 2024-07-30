17 Yaşındaki Yamaç Paraşütçüsü Utku Berk Ersoy, Uluslararası Arenada Kürsüye Çıkmak İstiyor - Son Dakika
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17 Yaşındaki Yamaç Paraşütçüsü Utku Berk Ersoy, Uluslararası Arenada Kürsüye Çıkmak İstiyor

Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlarda başarı elde eden 17 yaşındaki Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda en genç Türk sporcu olmayı hedefliyor. Yüzmeyi bıraktıktan sonra yamaç paraşütüne yönelen Utku, milli takıma seçilerek uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazandı. Utku, gelecek olan organizasyonlarda madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etmek ve gençlere örnek olmak istediğini belirtti.

30.07.2024 11:05
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Yamaç paraşütünde ulusal ve bölgesel yarışlardaki başarısıyla 17 yaşında milli takıma seçilen Utku Berk Ersoy, Dünya Kupası ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmak istiyor.

Mersin'de yaşayan Utku Berk, 6 yıl boyunca uğraştığı yüzmeyi 2020'de bırakma kararı aldı.

Antrenör olan babası Ahmet Ersoy'un yönlendirmesiyle yamaç paraşütüne başlayan Utku, kısa sürede hızlı ilerleme kaydederek yarışmalara katılıp, hedef ile mesafe yarışlarında ulusal ve bölgesel şampiyonlarda mücadele etti.

Yaş grubunda sporcu olmadığı için büyükler kategorisinde yarışan Utku, organizasyonlardaki başarısı sayesinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından milli takıma davet edildi.

Milli paraşütçü Utku, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonlar için antrenmanlarını Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde sürdürüyor.

Denizli'de 3-11 Ağustos'ta düzenlenecek Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ve Slovenya'nın Tolmin kentinde 17-31 Ağustos'ta gerçekleşecek Dünya Yamaç Paraşütü Gençler Şampiyonası'na hazırlanan Utku, organizasyonlarda madalya kazanarak uluslararası arenada kürsüye çıkan en genç Türk sporcu olmanın hayalini kuruyor.

"Gençlere örnek olmak istiyorum"

Mersin Doğa Extreme Sporları Yamaç Paraşütü Kulübü bünyesindeki milli sporcu Utku Berk Ersoy, AA muhabirine, yüzmeden sonra başladığı yamaç paraşütünde iyi dereceler elde ettiğini söyledi.

THSF tarafından nisanda milli takıma davet edildiğini anlatan Utku, "Çok mutluyum. Dört yılda hızlı geliştim. Çok fazla antrenman yaptım. Kendimi yarışmalara iyi hazırladım. Dereceler elde ettim ve milli takıma seçildim. Milli takıma davet edildikten sonra uluslararası organizasyonlara katılmaya hak kazanmış oldum. Milli takıma giren en genç sporcuyum. Türkiye'de benim yaşımda çok az sporcu var. Gençlere örnek olmak istiyorum. İnşallah beni görüp, örnek alarak bu spora gönül verebilirler." diye konuştu.

"Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Genç sporcu Utku, uluslararası arenada milli formayı taşımanın gururunu yaşayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümde Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası var. İnşallah güzel dereceler elde edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Mücadele edeceğim yarışmalar çok güzel organizasyonlar. Dünya Kupası beş ayaktan oluşuyor. Biri ülkemizde olacak. Derece elde etmek istiyorum. Eğer bunu başarırsam çok güzel ve gurur verici bir şey olacak. Slovenya'daki Dünya Şampiyonası ise 18 Ağustos'ta yapılacak. Hazırlanıp çok güçlü gelerek kürsüye çıkmak istiyorum."

Kaynak: AA

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