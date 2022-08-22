İstanbulspor, Süper Lig'de umduğunu bulamadı! - Son Dakika
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İstanbulspor, Süper Lig'de umduğunu bulamadı!

22.08.2022 21:47
İstanbulspor, Süper Lig'de umduğunu bulamadı!

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayan İstanbulspor, 3. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılırken, henüz golle tanışamadı.

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayan İstanbulspor, 3. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılırken, henüz golle tanışamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk eden İstanbulspor, 4-0'lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında da 1-0'lık sonuçla rakibine boyun eğdi.

3. hafta itibarıyla sahasında Süper Lig karşılaşmasına çıkan İstanbulspor, rakibinin üstün oyununa engel olamazken kalesinde 4 gol gördü. Geride kalan haftalarda golle tanışamayan Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibi, 3 haftada kaleci David Jensen dışında geçtiğimiz sezonki oyuncularla mücadele etti.

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Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbulspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Süper Lig'de umduğunu bulamadı! - Son Dakika

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