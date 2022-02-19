Üye Girişi
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı

19.02.2022 16:27
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda görev yapacak uluslararası hakem ve gözlemcilerin eğitim semineri, Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da 20-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda görev yapacak uluslararası hakem ve gözlemcilerin eğitim semineri, Ankara'da başladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre, seminere 2'si Türk, 7 çift hakem ile ayrıca yine 2'si Türk delege olmak üzere 5 uluslararası gözlemci katılıyor.

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari, seminerde maçlarla ilgili sistematik bilgileri aktardı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından da destek verilen şampiyona için, IHF eğitimcileri ile Danimarka'dan Martin Gjeding de lektör olarak gönderildi. Martin Gjeding, müsabaka öncesi kural bilgileri aktarımı yaparken, IHF Hakem Kurulu'nun almış olduğu karar ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Seminer, yarın sona erecek.

18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda maçlar 21 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı

YORUMLAR
500
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Adasokağı Spor Kulübü: 28 Mersin BŞB Spor Kulübü: 18 Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat'ta Atina'da yapılacak

Hentbol, Akdeniz, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın hakem semineri Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement