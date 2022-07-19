18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

18. Dünya Atletizm Şampiyonası

19.07.2022 10:03
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Yulimar Rojas, erkekler yüksek atlamada ise Katarlı Mutaz Essa Barshim, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Yulimar Rojas, erkekler yüksek atlamada ise Katarlı Mutaz Essa Barshim, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 4. gün akşam seansında, kadınlar üç adım atlama ile 1500 metre, erkekler yüksek atlama ile 3000 metre su engelli finalleri yapıldı.

Kadınlarda, üç adım atlama finalinde son olimpiyat şampiyonu Rojas, 15.47'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı ve bu organizasyonda üçüncü kez üst üste aynı başarıyı tekrarladı.

1500 metre finalinde ise Kenyalı Faith Kipyegon, 3: 52.96'lık süresiyle altın madalyayı boynuna taktı. 28 yaşındaki atlet, bu kategoride son iki olimpiyatta da adını zirveye yazdırmıştı.

Erkeklerde, yüksek atlama finalini 2.37'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Barshim, dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride 2020 Tokyo şampiyonu 31 yaşındaki sporcu, art arda üçüncü kez dünya şampiyonlarında birinciliğe ulaştı.

3000 metre su engelli finalinde ise Faslı Soufiane El Bakkali, 8: 25.13'lük zamanıyla altın madalya elde etti.

YORUMLAR
500
Japonya'da şiddetli yağış alarmı Japonya'da şiddetli yağış alarmı Sivrisinekler, hangi insanları daha çok ısırıyor? Sivrisinekler, hangi insanları daha çok ısırıyor?
Kaynak: AA

su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement